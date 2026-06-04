Piazza della Repubblica scivoli per disabili usati dalle auto | basterebbero dei dissuasori… La segnalazione

Notizia in breve

In piazza della Repubblica, gli scivoli destinati ai disabili vengono regolarmente usati come parcheggio dalle auto. La situazione si protrae da anni e non sono stati installati dissuasori per impedire questo comportamento. La presenza di veicoli sugli spazi riservati crea disagio e rende difficile l’accesso a chi ne ha bisogno. La mancanza di interventi concreti permette che la situazione rimanga invariata nel tempo.