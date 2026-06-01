Piazza dei Frutti accoglie la celebrazione dell' 80° anniversario della Repubblica Italiana

Da padovaoggi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In piazza dei Frutti si svolge la cerimonia per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. La manifestazione vede la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con discorsi e intrattenimenti. Sono presenti bandiere e decorazioni tricolori. L’evento si svolge durante il giorno e coinvolge diverse generazioni, creando un’atmosfera di festa e di commemorazione pubblica. La piazza si anima con musica e incontri tra i partecipanti.

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Una grande giornata di socialità e di condivisione attende i cittadini di Padova e dei comuni della provincia. Domani 2 giugno alle 10 avrà luogo a Padova, in Piazza dei Frutti, la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, alla presenza di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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