Piazza dei Frutti accoglie la celebrazione dell' 80° anniversario della Repubblica Italiana
In piazza dei Frutti si svolge la cerimonia per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. La manifestazione vede la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con discorsi e intrattenimenti. Sono presenti bandiere e decorazioni tricolori. L’evento si svolge durante il giorno e coinvolge diverse generazioni, creando un’atmosfera di festa e di commemorazione pubblica. La piazza si anima con musica e incontri tra i partecipanti.
Una grande giornata di socialità e di condivisione attende i cittadini di Padova e dei comuni della provincia. Domani 2 giugno alle 10 avrà luogo a Padova, in Piazza dei Frutti, la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, alla presenza di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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