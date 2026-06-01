Piazza dei Frutti accoglie la celebrazione dell' 80° anniversario della Repubblica Italiana

Notizia in breve

In piazza dei Frutti si svolge la cerimonia per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. La manifestazione vede la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con discorsi e intrattenimenti. Sono presenti bandiere e decorazioni tricolori. L’evento si svolge durante il giorno e coinvolge diverse generazioni, creando un’atmosfera di festa e di commemorazione pubblica. La piazza si anima con musica e incontri tra i partecipanti.