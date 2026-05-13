Blitz antimafia e allerta criminalità | Piantedosi a Bari per il vertice sulla sicurezza in Prefettura

Il ministro dell'Interno è arrivato oggi a Bari, dove venerdì prossimo parteciperà a un incontro presso la Prefettura. L’appuntamento coinvolge il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la presenza dei rappresentanti delle province di Bari, Foggia e della Città Metropolitana. La riunione si concentrerà sulle questioni di sicurezza e sulla recente attività di contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriva a Bari. Venerdì prossimo, 15 maggio, il ministro sarà nel capoluogo pugliese per partecipare, in Prefettura, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica congiunto per la Città Metropolitana di Bari e le province di Foggia e di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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