Piano triennale per la prevenzione a scuola via libera in commissione al ddl Marti Lega | Portare la prevenzione nelle aule in modo strutturato e continuativo

Le commissioni parlamentari hanno approvato il disegno di legge sulla prevenzione medica nelle scuole, incaricando le relatrici di elaborare il testo. Il piano triennale mira a integrare programmi di prevenzione in modo strutturato e continuo all’interno degli ambienti scolastici. La proposta prevede l’introduzione di interventi di screening e informazione sanitaria per gli studenti. La discussione prosegue in vista della definitiva approvazione del testo.

Le commissioni parlamentari hanno conferito il mandato alle relatrici sul nuovo disegno di legge sulla prevenzione medica nelle scuole. A dare la notizia è il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e primo firmatario del testo. Il parlamentare ricorda all’ANSA come la salute rappresenti un investimento sul futuro del Paese, oltre che un diritto costituzionale. La scuola. in quest’ottica, diventa quindi il principale presidio educativo in cui bambini e ragazzi possono formare consapevolezza e adottare corretti stili di vita fin dai primi anni d’età. L’architettura del disegno di legge poggia sull’introduzione di un programma a lungo termine, finanziato con un milione di euro all’anno per il triennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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