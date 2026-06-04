Piano sociosanitario avanti tutta La Regione si confronta con i sindaci | Dare risposte a tutte le esigenze
La Regione Liguria sta discutendo con i sindaci sulla riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sociosanitari prevista dal nuovo Piano Sociosanitario. L’obiettivo è rispondere alle diverse esigenze delle comunità locali. La discussione riguarda la pianificazione e la distribuzione dei servizi sociosanitari nell’area. La proposta è in fase di confronto continuo tra gli enti coinvolti.
Prosegue il confronto tra Regione Liguria e amministrazioni locali sulla proposta di riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sociosanitari prevista dal nuovo Piano Sociosanitario Regionale. L’obiettivo è definire un modello organizzativo in grado di rispondere alle esigenze espresse dai territori, rafforzando l’integrazione tra servizi sociali e sanitari e garantendo maggiore efficacia, uniformità e prossimità nell’erogazione dei servizi ai cittadini. "Nel rispetto delle esigenze espresse dai territori, stiamo elaborando una proposta che possa soddisfare le richieste dei sindaci e garantire un sistema più efficace e omogeneo a livello regionale", dichiara l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociosanitarie della Regione Liguria, Massimo Nicolò. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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