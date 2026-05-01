È in fase di avanzamento il progetto di restyling della zona, con l’obiettivo di avvicinare l’avvio dei lavori. Tra i principali interventi, è prevista la realizzazione di un nuovo centro polifunzionale chiamato Hybrida, che sorgerà in viale Abruzzi. L’opera ha un valore stimato di circa 5 milioni di euro e rappresenta uno dei progetti più importanti in corso nella riqualificazione degli spazi pubblici.

Si chiamerà Hybrida il nuovo centro polifunzionale di viale Abruzzi. Una nuova costruzione del valore di 5.625.730,45 euro, che prevede la demolizione dell’attuale edificio che ospita la Casa della cittadinanza. Il futuro immobile accoglierà la rinnovata funzione insieme all’asilo che si affaccerà su un giardino. La spesa sarà coperta da finanziamento regionale per 5.390.000 euro e da risorse comunali per la restante cifra. Al termine dei lavori, il nido sorgerà nella parte ovest e il centro civico a est, con funzioni integrate dedicate in particolare ad anziani e giovani e che saranno connesse a una nuova piazza. Il progetto fa parte di Entangled, un programma di rigenerazione complessivo del quartiere Crocetta finanziato da Regione per 20.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crocetta, il piano di restyling. Avanti tutta con i progetti : "Avvio dei lavori più vicino"

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