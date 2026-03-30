Piano strage a scuola sventato | arresto shock per un minorenne italiano

Un minorenne italiano è stato arrestato a Perugia con l'accusa di aver pianificato un attentato in una scuola. L'indagine dei carabinieri ha portato alla scoperta di conversazioni estreme sui social e di un piano per compiere un attacco. Le forze dell'ordine hanno intercettato e monitorato le attività online dell'individuo prima di intervenire.

Perugia - Dalle chat estremiste alla progettazione di attentati, l’indagine dei carabinieri rivela una rete giovanile radicalizzata e collegamenti con ambienti neonazisti internazionali Un’operazione coordinata dai carabinieri del Ros ha portato all’arresto di un 17enne originario di Pescara, domiciliato in Umbria, ritenuto coinvolto in un progetto di attentato in ambito scolastico. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura per i Minorenni dell’Aquila, nell’ambito di un’indagine su fenomeni di radicalizzazione giovanile e diffusione di contenuti estremisti. Il giovane è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Piano strage a scuola sventato: arresto shock per un minorenne italiano Articoli correlati Orrore sventato: piano per strage a scuola scoperto tra chat e armiPescara - Dalle chat estremiste ai manuali per costruire armi e ordigni, l’indagine dei carabinieri svela una rete giovanile radicalizzata tra...