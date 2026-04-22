Azerbaigian sventato attentato iraniano all' oleodotto | perché nel mirino c' è l' Italia

Recentemente, le autorità azerbaigiane hanno smantellato una cellula terroristica collegata all’Iran, che stava pianificando attacchi contro obiettivi israeliani nel paese. L'operazione è stata condotta in collaborazione con i servizi di intelligence israeliani, Mossad e Shin Bet. La cellula, scoperta alcuni giorni fa, rappresentava una minaccia immediata per la sicurezza locale e internazionale. Tra i piani sventati, ci sarebbe stato anche un attentato contro un oleodotto.

Una cellula terroristica legata all’Iran che stava progettando attentati terroristici contro obiettivi israeliani in Azerbaigian è stata smantellata alcuni giorni fa dal servizio di sicurezza statale azerbaigiano in collaborazione con le agenzie d’intelligence israeliane Mossad e Shin Bet. Tra gli obiettivi del gruppo c’erano l’ambasciata israeliana e la sinagoga centrale di Baku, la capitale del Paese, ma anche l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che attraversa Georgia e Turchia e che trasporta circa un terzo del petrolio importato da Israele. Ma la notizia interessa, e molto, anche l’Italia, perché l'Azerbaigian è il secondo fornitore di greggio del nostro Paese, dopo la Libia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Azerbaigian, sventato attentato iraniano all'oleodotto: perché nel mirino c'è l'Italia Notizie correlate Taurano, tentato furto sventato: nel mirino l’abitazione del vicesindaco Saverio GrazianoSul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lauro per i rilievi necessari per ricostruire con precisione l’accaduto Sono da poco... Termoli, furto sventato su Fiat 500L in pieno centro: vecchi modelli nel mirino dei ladri, allerta sicurezza urbana.Un tentativo di furto ha scosso il pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026 a Termoli, in Molise. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Azerbaigian: smantellata cellula Iran che pianificava attentato a oleodotto strategico per l'Italia; Peled: sventato complotto degli ayatollah per colpire il gasdotto che rifornisce l’Italia e l’Ue; Azerbaigian, sventato attentato iraniano all'oleodotto: perché nel mirino c'è l'Italia | Libero Quotidiano.it. Nel villaggio di Monte di Nese, situato in provincia di Bergamo, in Lombardia, #Italia, è stata commemorata la memoria dei 120 #Azerbaigian/i assassinati dai fascisti nell'aprile del 1945. x.com AZERBAIGIAN: SMANTELLATA CELLULA IRAN CHE PIANIFICAVA ATTENTATO A OLEODOTTO STRATEGICO PER L'ITALIA L’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che dall’Azerbaigian attraversa la Georgia e la Turchia trasportando petrolio destinato anche all’It facebook