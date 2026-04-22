Azerbaigian sventato attentato iraniano all' oleodotto | perché nel mirino c' è l' Italia

Da liberoquotidiano.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, le autorità azerbaigiane hanno smantellato una cellula terroristica collegata all’Iran, che stava pianificando attacchi contro obiettivi israeliani nel paese. L'operazione è stata condotta in collaborazione con i servizi di intelligence israeliani, Mossad e Shin Bet. La cellula, scoperta alcuni giorni fa, rappresentava una minaccia immediata per la sicurezza locale e internazionale. Tra i piani sventati, ci sarebbe stato anche un attentato contro un oleodotto.

Una cellula terroristica legata all’Iran che stava progettando attentati terroristici contro obiettivi israeliani in Azerbaigian è stata smantellata alcuni giorni fa dal servizio di sicurezza statale azerbaigiano in collaborazione con le agenzie d’intelligence israeliane Mossad e Shin Bet. Tra gli obiettivi del gruppo c’erano l’ambasciata israeliana e la sinagoga centrale di Baku, la capitale del Paese, ma anche l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che attraversa Georgia e Turchia e che trasporta circa un terzo del petrolio importato da Israele. Ma la notizia interessa, e molto, anche l’Italia, perché l'Azerbaigian è il secondo fornitore di greggio del nostro Paese, dopo la Libia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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