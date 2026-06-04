Piano asfalti tre giorni di cantiere nelle strade delle frazioni | la mappa completa

Notizia in breve

Il Comune di Ferrara sta portando avanti un piano di asfaltature che prevede tre giorni di lavori nelle strade delle frazioni e del centro urbano. Gli interventi sono in corso e riguardano diverse vie, con l’obiettivo di migliorare la condizione delle strade. La mappa completa degli interventi e le date precise di ciascun intervento sono state rese note dall’amministrazione comunale. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui tempi di completamento complessivi.