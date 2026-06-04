Piano asfalti tre giorni di cantiere nelle strade delle frazioni | la mappa completa
Il Comune di Ferrara sta portando avanti un piano di asfaltature che prevede tre giorni di lavori nelle strade delle frazioni e del centro urbano. Gli interventi sono in corso e riguardano diverse vie, con l’obiettivo di migliorare la condizione delle strade. La mappa completa degli interventi e le date precise di ciascun intervento sono state rese note dall’amministrazione comunale. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui tempi di completamento complessivi.
Proseguono gli interventi del nuovo piano di asfaltature programmato dal Comune di Ferrara per una serie di strade del centro urbano e delle frazioni. Si avviano alla conclusione, entro la giornata di giovedì 4, gli interventi in via dello Storione e via Pianelle a Francolino.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Asfalti, maxi piano su 20 strade: lavori senza costi per il Comune. La mappa delle vie interessateA partire dal 26 marzo, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale su venti vie del territorio comunale.
Nuovi asfalti in alcune strade di campagna, la mappa dei lavori a FaenzaA partire da giovedì 14 maggio, alcune strade di campagna a Faenza saranno interessate da interventi di asfaltatura.
Temi più discussi: Voghera, via al piano asfalti: ecco dove cambia la viabilità; Asfalto, addio alle buche. Dal centro alle frazioni, un piano da 553mila euro; VIDEO | Strade e marciapiedi a Verona: al via piano di interventi, investimento da 10 milioni; Viadotto diga Le Grazie, sul piatto ci sono 3 milioni.
Piano asfalti, tre giorni di cantiere nelle strade delle frazioni: la mappa completa x.com
Primo. . Il Comune di Pesaro investe oltre 4 milioni di euro nel nuovo piano asfalti 2026: coinvolte circa 50 strade in tutti i quartieri della città. I lavori interesseranno centro storico, zona mare, borghi, colline e aree industriali, con interventi programmati fin facebook
Piano asfalti, investimento da 470mila euroProsegue la messa in sicurezza della rete viaria cittadina. L’assessore ai lavori pubblici Marzi spiega la programmazione ... msn.com
Dal 21 riprende il piano asfaltiRiprenderà a partire dal 21 agosto, e per circa tre giorni, il Piano Asfalti 2025 del Comune di Maranello, che ha investito 620mila euro per mettere mano alle principali necessità della rete viaria ... ilrestodelcarlino.it