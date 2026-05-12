Nuovi asfalti in alcune strade di campagna la mappa dei lavori a Faenza
A partire da giovedì 14 maggio, alcune strade di campagna a Faenza saranno interessate da interventi di asfaltatura. I lavori, che dureranno fino al completamento, sono soggetti alle condizioni meteorologiche e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nelle zone coinvolte. La mappa dei lavori indica le aree interessate, dove si prevedono interventi di riqualificazione del manto stradale.
A Faenza, a partire da giovedì 14 maggio e fino al termine dei lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, saranno eseguiti interventi di asfaltatura che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nelle seguenti aree. I lavori interesseranno tratti di via Monte Spada e di via.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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