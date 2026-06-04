Piacenza vince Noemi il contest fotografico sui volti del commercio
Noemi ha conquistato il primo posto nel contest fotografico dedicato ai volti del commercio. La competizione ha coinvolto cinque fotografi che hanno inviato le loro immagini tramite i social media. I vincitori sono stati scelti in base ai like e alle interazioni ricevute sui post pubblicati sulle piattaforme social. La premiazione si è svolta online, con i risultati annunciati pubblicamente sui canali ufficiali del contest.
Chi sono i cinque fotografi che hanno vinto i premi?. Come sono stati determinati i vincitori attraverso i social media?. Quali associazioni hanno coordinato l'iniziativa per il centro di Piacenza?. Cosa hanno vinto concretamente i primi tre classificati del contest?.? In Breve Vincitori: Giampiero (150€), Sonia (120€), Giovanna (100€) e Andrea (80€) premiati.. Classifica basata su interazioni social durante il mese di aprile.. Promosso da Comune, Confcommercio, Confesercenti, Cna e coordinato da Iscom Group.. Iniziativa nata nel 2023 per valorizzare il legame tra clienti e botteghe.. Noemi vince il contest fotografico a Piacenza: premiati i volti che animano il commercio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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