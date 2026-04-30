Mercoledì 29 aprile si è tenuta la prima di tre serate di Tim Battiti Live Spring, manifestazione musicale condotta da Michelle Hunziker e Alvin, che ha ricevuto critiche negative per le esibizioni e l'organizzazione. Tra le performance, Tommaso Paradiso si è distinto con un risultato facile, mentre Serena Brancale ha mostrato due volti diversi sul palco. Noemi si è confermata come una presenza stabile, mentre sono stati evidenziati problemi di playback e autotune durante alcuni interventi.

Ferrara, 29 aprile 2026 - Quella di mercoledì 29 aprile è stata la prima di tre serate di Tim Battiti Live Spring, una sorta di brutta imitazione del Festivalbar primaverile condotto, in modo peraltro abbastanza noioso, da Michelle Hunziker e Alvin. Ecco le pagelle di una prima serata nella quale a salire sul palco mancavamo in pochi. Mah. Geolier: voto Lancio una petizione. Possiamo far smettere i trapper di camminare sul palco come se avessero mal di stomaco? Nota a margine: prima di salire sul palco, nessuno gli ha detto che se i pantaloni se li tira un po’ su non risulta meno figo? Altra petizione: possiamo togliere l’autotune a chiunque per un mese? Sono pienah di sto autotune, pienah.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Battiti Live Spring bocciato, pagelle 29 aprile: Tommaso Paradiso vince facile, Serena Brancale ha due volti, Noemi garanzia. Playback e autotune orripilanti

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