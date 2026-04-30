Battiti Live Spring bocciato pagelle 29 aprile | Tommaso Paradiso vince facile Serena Brancale ha due volti Noemi garanzia Playback e autotune orripilanti

Da quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile si è tenuta la prima di tre serate di Tim Battiti Live Spring, manifestazione musicale condotta da Michelle Hunziker e Alvin, che ha ricevuto critiche negative per le esibizioni e l'organizzazione. Tra le performance, Tommaso Paradiso si è distinto con un risultato facile, mentre Serena Brancale ha mostrato due volti diversi sul palco. Noemi si è confermata come una presenza stabile, mentre sono stati evidenziati problemi di playback e autotune durante alcuni interventi.

Ferrara, 29 aprile 2026 - Quella di mercoledì 29 aprile è stata la prima di tre serate di Tim Battiti Live Spring, una sorta di brutta imitazione del Festivalbar primaverile condotto, in modo peraltro abbastanza noioso, da Michelle Hunziker e Alvin. Ecco le pagelle di una prima serata nella quale a salire sul palco mancavamo in pochi. Mah. Geolier: voto Lancio una petizione. Possiamo far smettere i trapper di camminare sul palco come se avessero mal di stomaco? Nota a margine: prima di salire sul palco, nessuno gli ha detto che se i pantaloni se li tira un po’ su non risulta meno figo? Altra petizione: possiamo togliere l’autotune a chiunque per un mese? Sono pienah di sto autotune, pienah.🔗 Leggi su Quotidiano.net

battiti live spring bocciato pagelle 29 aprile tommaso paradiso vince facile serena brancale ha due volti noemi garanzia playback e autotune orripilanti
© Quotidiano.net - Battiti Live Spring bocciato, pagelle 29 aprile: Tommaso Paradiso vince facile, Serena Brancale ha due volti, Noemi garanzia. Playback e autotune orripilanti

Notizie correlate

Tim Battiti Live Spring, pagelle del 29 aprile: il debutto di Michelle (10), Annalisa misteriosa (8+), Sal tormentone (9)Tim Battiti Live Spring… in chiave Sanremo: non siamo in estate, il pubblico indossa le giacche, non c’è Ilary Blasi al timone (e nemmeno Elisabetta...

Pagelle canzoni Sanremo, la prima serata: attesa per Fedez-Masini, Serena Brancale e Tommaso ParadisoBallate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; Videoclip Italia Awards 2026, tutt i finalisti: Blanco guida le nomination; Prova a non ridere!, ecco la prima serie tv animata di Pera Toons; Amici, le anticipazioni della sesta puntata del Serale.

battiti live spring battiti live spring bocciatoBattiti Live Spring bocciato, pagelle 29 aprile: Tommaso Paradiso vince facile, Serena Brancale ha due volti, Noemi garanzia. Playback e autotune orripilantiI voti ai protagonisti della prima puntata, le altre due andranno in onda il 6 e il 13 maggio in Prima serata su Canale 5 ... quotidiano.net

battiti live spring battiti live spring bocciatoScaletta Tim Battiti Live Spring, puntata 29 aprile 2026 | Da Sal da Vinci a Emma, Fedez e MasiniLa scaletta della prima puntata del Tim Battiti Live Spring: ecco tutti i cantanti sul palco oggi 29 aprile 2026. ilsussidiario.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.