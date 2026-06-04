Petardo esplode durante una festa a Villa Guardia | ragazzino perde una mano

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una festa a Villa Guardia lunedì sera, un petardo esploso ha causato l’amputazione di una mano a un ragazzo di 15 anni. L’incidente si è verificato mentre il giovane partecipava ai festeggiamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise dell’esplosione o sulla dinamica dell’incidente.

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Un terribile incidente avvenuto nella serata di lunedì 1° giugno a Villa Guardia ha avuto conseguenze drammatiche per un ragazzo di 15 anni residente a Solbiate con Cagno.La vicenda, riportata dal quotidiano Il Giorno, si è verificata al campo sportivo del paese, dove il giovane si trovava. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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