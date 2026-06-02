Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano a causa dell’esplosione di un petardo avvenuta ieri sera al campo sportivo di Villa Guardia. L’incidente si è verificato nel comune di Solbiate con Cagno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale. La Polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le cause dell’esplosione.

Villa Guardia (Como), 2 giugno 2026 – Un ragazzino di 15 anni di Solbiate con Cagno, ha perso una mano ieri sera in un gravissimo incidente causato dall' esplosione di un petard o, avvenuto ieri sera al campo sportivo di Villa Guardia. Il ragazzino era con amici, che avevano preso parte a una festa, secondo quanto ricostruiti fino dai carabinieri che si stanno occupando dell'accadimento. Verso le 23 il quindicenne avrebbe acceso il petardo, che gli è esploso in mano causando conseguenze drammatiche. Dilaniante carica esplosiva. Portato in ospedale al Sant'Anna, è stato subito operato, ma non è stato possibile salvagli la mano. Ora i militari stanno cercando di capire di che tipo di petardo si trattasse, vista la dilaniante carica esplosiva, e la sua provenienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Guardia, esplode un petardo: quindicenne perde una mano

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