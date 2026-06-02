Accende un petardo in un campo sportivo di Villa Guardia | 15enne perde una mano

Un ragazzo di 15 anni ha fatto esplodere un petardo in un campo sportivo a Villa Guardia, perdendo una mano nell’incidente. L’incidente è avvenuto mentre il minorenne maneggiava il petardo, causando gravi danni alla sua mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Incidente in un campo sportivo a Villa Guardia (Como): un ragazzino di 15 anni ha fatto esplodere un petardo e ha perso una mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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