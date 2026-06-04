Nella Valle del Serchio è stata confermata la presenza della peste suina africana. Le autorità hanno diffuso indicazioni per chi frequenta i boschi, invitando a evitare il contatto con animali selvatici e a rispettare le norme di sicurezza. Sono state rafforzate le misure di contenimento e sorveglianza nella zona. La presenza del virus è stata riscontrata in alcune aree, portando a restrizioni per la fauna selvatica e le attività di caccia.

Lucca, 4 giugno 2026 – A seguito della comprovata presenza della peste suina africana sul territorio della Valle del Serchio, l’Asl Nord Ovest Toscana rinnova un appello alla “massima collaborazione da parte di tutta la cittadinanza, in particolare di coloro che frequentano i boschi della Valle del Serchio”. https:www.lanazione.itvideoil-cinghiale-fa-colazione-con-i-rifiuti-della-raccolta-porta-a-porta-qnlqjloz Che cos’è la Psa. La peste suina africana è una malattia virale che colpisce esclusivamente i suidi ( cinghiali e maiali ) e non rappresenta in alcun modo un pericolo per la salute umana. Tuttavia, il virus è estremamente resistente nell’ambiente e in questa zona è presente da ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peste suina nella Valle del Serchio, le istruzioni per chi frequenta i boschi

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