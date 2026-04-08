Peste suina in Liguria | nuovi contagi l’emergenza corre tra i boschi

In Liguria sono stati rilevati quattro nuovi casi di peste suina africana, secondo quanto comunicato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La presenza del virus è stata confermata attraverso analisi eseguite sui campioni prelevati nell’area. La diffusione della malattia si è verificata in zone remote e boschive della regione, dove le autorità stanno monitorando attentamente la situazione.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha confermato l’individuazione di quattro nuovi casi di peste suina africana in territorio ligure. L’emergenza colpisce i comuni di Sassello, Genova e Recco, portando il computo regionale a 1.260 positività. Il monitoraggio più recente ha evidenziato un singolo caso a Sassello, dove le positività totali da quando è iniziata l’epidemia sono ormai 77. A Genova è stato riscontrato un altro animale positivo, portando il totale cittadino a 280 unità. La situazione vede inoltre due nuovi contagi registrati a Recco, che accumula così 12 casi complessivi. In tutta la regione, l’estensione geografica del fenomeno coinvolge attualmente 196 Comuni, numero che non ha subito variazioni recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peste suina in Liguria: nuovi contagi, l’emergenza corre tra i boschi Leggi anche: Monitoraggio peste suina. Obiettivo contenere il virus per limitare i futuri contagi Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Temi più discussi: Peste suina: in Liguria 14 nuovi positivi tra i cinghiali; Peste suina africana: la Liguria continua a registrare nuovi casi mentre il Piemonte resta stabile; Peste suina: quattordici nuovi casi in Liguria, due nello Spezzino; Peste suina africana, crescono i casi in Liguria mentre è stabile la situazione in Piemonte. Peste suina, 4 nuovi casi di cinghiali positivi in LiguriaL’ultimo aggiornamento sull’andamento della peste suina africana da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta è datato 5 aprile 2026, dunque 48 ore fa. Il ... cacciapassione.com Peste suina, nuovo caso a Sassello: in Liguria finora 1260 positivitàPeste suina, nuovo caso a Sassello: in Liguria finora 1260 positività ... msn.com Dal sito di Regione Marche ALLARME PESTE SUINA: LA REGIONE MARCHE SCENDE IN CAMPO PER GLI ALLEVATORI! Per proteggere i nostri allevamenti dal virus della Peste Suina Africana (PSA), è in arrivo un nuovo bando regionale dedicato facebook Peste suina africana: 14 nuovi casi segnalati in Liguria x.com