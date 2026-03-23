Mia figlia non vuole mangiare carne e pesce | è un problema?

Buongiorno dottore. mia figlia di 9 mesi mangia volentieri frutta, verdura e cereali, ma fa fatica ad accettare proteine come carne e pesce, mentre non ha nessun problema con i legumi. È un problema se assume solo proteine vegetali in questa fase della sua vita? Grazie mille * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: [email protected] Le informazioni contenute su questo sito non sostituiscono in alcun modo il parere del medico. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Aggiornamenti e notizie su Mia figlia

Discussioni sull' argomento Mia figlia ha paura a camminare da sola per strada. Era indipendente, ora è fragile e insicura; Io abusata dal compagno di mia figlia: non denunciai subito per paura che lui potesse farle del male; Mi sono sposata per avere dei figli, ma Alessandro non vuole. Ho fatto le valigie: ?Francesca Cipriani si separa dal marito?; Valentina Sarto, l'autopsia: 19 coltellate. La mamma: Non sono riuscita a salvarla. Donne, chiedete aiuto a chi vi vuole bene.

"Sono molto preoccupata per i social. Mia figlia non sa cosa sia lo smartphone; piuttosto che darle l’iPad per farla stare buona a tavola, rinuncio a andare a cena fuori. Gli studi confermano che il precoce utilizzo dei supporti digitali mette a repentaglio la capaci facebook