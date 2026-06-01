Studentessa di 12 anni picchiata dalle coetanee | Un episodio doloroso e sconcertante

Notizia in breve

Una studentessa di 12 anni è stata aggredita e picchiata da alcune coetanee in una scuola di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. L'episodio si è verificato il 1 giugno 2026 e ha suscitato reazioni di solidarietà. La vittima ha riportato traumi fisici e emotivi, mentre le autorità stanno indagando sui fatti. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità. La scuola ha avviato procedure interne e collaborano le forze dell'ordine.