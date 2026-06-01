Studentessa di 12 anni picchiata dalle coetanee | Un episodio doloroso e sconcertante
Una studentessa di 12 anni è stata aggredita e picchiata da alcune coetanee in una scuola di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. L'episodio si è verificato il 1 giugno 2026 e ha suscitato reazioni di solidarietà. La vittima ha riportato traumi fisici e emotivi, mentre le autorità stanno indagando sui fatti. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità. La scuola ha avviato procedure interne e collaborano le forze dell'ordine.
Guastalla (Reggio Emilia), 1 giugno 2026 – E’ forte la solidarietà che sta arrivando da tanti cittadini alla studentessa di 12 anni, di Guastalla, che nei giorni scorsi – come anticipato dal Carlino – è stata aggredita per ben due pomeriggi di seguito, da due coetanee che la accusano di aver “sparlato” di loro. Lei nega queste accuse e per questo è stata aggredita con violenza, riportando traumi che in pronto soccorso sono stati giudicati guaribili in 15 giorni. E’ partita una querela e ora la vicenda è anche in mano agli avvocati della famiglia della parte lesa. Ragazzina picchiata da due coetanee: il video choc (atex.dam.standard.Video -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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