Appicca il fuoco in casa e tenta di bruciare viva 84enne per vendetta | 32enne arrestato a Licata

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Licata con l’accusa di aver dato fuoco alla propria abitazione e di aver tentato di uccidere un’84enne per motivi di vendetta. La pensionata è riuscita a mettersi in salvo e a scappare in strada, mentre l’incendio ha distrutto l’intera casa di due piani. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si diffondessero ad altre strutture.

La pensionata era riuscita a salvarsi scappando in strada grazie alla sua prontezza ma la casa di due piani era andata distrutta. Le indagini hanno accertato un atto doloso, un 32enne avrebbe appiccato l'incendio con l'intento di provocare la morte dell'anziana per vendetta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: "Voleva bruciarla viva per vendetta": arrestato il piromane che ha appiccato il fuoco alla casa di una 84enne Appicca il fuoco all'appartamento dell'ex: arrestatoArrestato a Napoli un 51enne, accusato di aver perseguitato l’ex compagna fino ad appiccare un incendio davanti alla sua abitazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La mano di un piromane appicca il fuoco in Baraggia?; Appicca incendio in campo rom, arrestato 23enne; Non ci pagano abbastanza: lavoratore dà fuoco al magazzino per protesta; Paura nel carcere di Marassi, detenuto appicca il fuoco in cella. Appicca il fuoco in casa e tenta di bruciare viva 84enne per vendetta: 32enne arrestato a LicataLa pensionata era riuscita a salvarsi scappando in strada grazie alla sua prontezza ma la casa di due piani era andata distrutta. Le indagini hanno accertato un atto doloso, un 32enne avrebbe ... fanpage.it La mano di un piromane appicca il fuoco in Baraggia?I carabinieri forestali indagano senza sosta. L’Aib: «Se vedete qualcosa, chiamate il 112» La mano di un piromane appicca il fuoco in Baraggia? laprovinciadibiella.it Detenuto appicca un incendio nell’infermeria del Carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, contro di lui si sono scagliati altri detenuti. Intossicati il comandante della Polizia Penitenziaria e sei agenti, tutti finiti in ospedale. I dettagli nel servizio di Anna Guerriero. facebook Carcere Marassi, detenuto appicca fuoco a cella e un altro prende a cazzotti agente x.com