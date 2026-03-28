Incubo in casa | 26enne arrestato per violenze sessuali e sequestro della convivente

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Vergato, nel bolognese, con l'accusa di aver commesso violenze sessuali e di aver sequestrato la convivente. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine dopo aver ricevuto segnalazioni relative a un episodio di abusi domestici. La donna è stata trovata in condizioni di segregazione all’interno dell’abitazione.

L'indagine dei carabinieri è scattata dopo una chiamata disperata al 112. Da tempo la donna subiva abusi di ogni tipo Un incubo di violenza, segregazione e abusi tra le mura domestiche si è concluso con l'arresto di un 26enne a Vergato, nel bolognese. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, di origine nigeriana, indagato per maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della donna con cui conviveva. L'indagine è scattata immediatamente dopo una richiesta di aiuto al 112 da parte della donna, che era riuscita a segnalare l'ennesima aggressione subita dal marito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Incubo in casa: 26enne arrestato per violenze sessuali e sequestro della convivente Articoli correlati L’incubo di una notte tra crack e violenze in famiglia, convalidato l'arresto per un 26enneConvalidato dalla giudice Tiziana Leanza la custodia cautelare in carcere nei confronti del 26enne arrestato martedì scorso dai carabinieri della... Asso, tre mesi di violenze e minacce alla ex convivente: 48enne arrestato per maltrattamenti in famigliaNella giornata di ieri, sabato 10 gennaio 2026, i carabinieri di Asso hanno arrestato un 48enne di nazionalità kosovara per maltrattamenti in...