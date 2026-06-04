Dove sono finiti i fondi del progetto da un milione di euro?. Perché la giunta ha bloccato i lavori approvati nel 2020?. Come influirà il limite a 30 kmh sulla sicurezza stradale?. Chi risponderà del degrado infrastrutturale che danneggia il turismo locale?.? In Breve Progetto da 1,1 milioni di euro approvato nel 2020 con protocollo Provincia di Viterbo nel 2021. Intervento emergenziale limitato al nuovo limite di velocità di 30 kmh. Consiglieri Sacconi, Benni, Brizi e Corniglia chiedono chiarimenti sulla giunta Socciarelli. Blocco opere nel 2024 causato dall'aumento dei costi rispetto al piano originale. Viale dei Pini a Pescia Romana, il progetto da un milione di euro resta fermo tra polemiche e pericoli stradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescia Romana: Pd denuncia il blocco dei lavori in Viale dei Pini

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