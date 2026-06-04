Pescia Romana Pd contro il Comune per lo stato della via principale | Stanziato un milione di euro e oggi tutto fermo
Il Comune ha stanziato un milione di euro per la ristrutturazione di viale dei Pini a Pescia Romana, ma i lavori sono ancora fermi. Il Partito Democratico critica l’immobilismo, evidenziando che i fondi sono stati destinati mesi fa senza risultati concreti. La strada rimane in condizioni precarie, con problemi di sicurezza e manutenzione. La questione si trascina da tempo senza interventi visibili nonostante le risorse pubbliche già assegnate.
Lo stato di viale dei Pini a Pescia Romana finisce al centro dello scontro politico a Montalto di Castro. I consiglieri comunali del Partito Democratico annunciano la presentazione di un'interrogazione consiliare per chiedere conto alla giunta guidata dal sindaco Emanuela Socciarelli riguardo al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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