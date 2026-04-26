Manfredonia chiusura urgente di Viale dei Pini | albero cade sulla sede stradale

A Manfredonia, un albero è caduto sulla strada in Viale dei Pini, provocando la chiusura immediata del tratto che comprende l’intersezione con la S. La strada è stata interdetta al traffico per motivi di sicurezza, e sul posto sono intervenuti gli addetti alla rimozione e alla messa in sicurezza dell’area. La chiusura è stata comunicata con un cartello e rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

CHIUSURA URGENTE VIALE DEI PINI, TRATTO COMPRESODALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 141 SINO AL CASEIFICIO DEI PINI, CAUSACADUTA ALBERO SULLA SEDE STRADALE,LA DIRIGENTE Premesso che in data odierna si è verificata la caduta di un albero sulla stradale di viale dei Pini, in localitàSiponto, e che tale caduta ostruisce in modo significativo la carreggiata determinando una situazione di per la circolazione veicolare e pedonale;Accertato che l’area potrebbe presentare ulteriori condizioni di rischio connesse alla possibile instabilità di altri rami o porzioni residue dell’albero rendendo con ciò necessario un intervento urgente di carattere tecnico per la messa in sicurezza dell’intera area;Ravvisata, quindi, la necessità di interdire il traffico pedonale e veicolare nel segmento stradale interessato;Visto il Decreto Sindacale n.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, chiusura urgente di Viale dei Pini: albero cade sulla sede stradale Notizie correlate Manfredonia, cade albero a sipontoMANFREDONIA - Numerosi i danni a seguito delle forti pioggie di questi giorni a Manfredonia. Leggi anche: Tragedia sfiorata in viale Europa: grosso albero cade e sfonda il parabrezza di un autobus in transito Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CRITICITA' Manfredonia, allarme per la chiusura dei ponti sul torrente Cervaro: Rischio isolamento; L’Enpa di Manfredonia: affidato il servizio per la cura dei gatti randagi feriti; Manfredonia, il caso richiedenti asilo in Consiglio comunale: Serve chiarezza e trasparenza; RETE GAS Manfredonia, chiusura al traffico in via Isonzo per lavori sulla rete del gas: stop l’11 e 12 maggio. CRITICITA' Manfredonia, allarme per la chiusura dei ponti sul torrente Cervaro: Rischio isolamentoTra le richieste anche il rilascio di permessi in deroga per trattori e mezzi agricoli e la valutazione di eventuali ristori economici. statoquotidiano.it RETE GAS Manfredonia, chiusura al traffico in via Isonzo per lavori sulla rete del gas: stop l’11 e 12 maggioIl provvedimento riguarda in particolare il tratto compreso tra via Ettore Fieramosca e via dell’Arcangelo, dove sarà sospesa la circolazione ... statoquotidiano.it | Triplice fischio al Miramare. Manfredonia-Fidelis Andria 0-0 | .. / #ManfredoniaFidelisAndria #seried #manfredonia #manfredoniacalcio #onemor - facebook.com facebook