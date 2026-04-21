Minacce e insulti all' arbitro Daspo per l' allenatore della Nuova Pescia Romana

Il questore di Viterbo ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un allenatore della squadra di calcio Nuova Pescia Romana 2004. La decisione è stata presa a seguito di comportamenti offensivi e minacciosi rivolti a un arbitro durante una partita. L’allenatore è ora vietato di partecipare a eventi sportivi organizzati nella provincia. La misura si aggiunge a quanto previsto dalla normativa antiviolenza negli stadi.

Il questore di Viterbo ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a carico di un dirigente della compagine calcistica della Nuova Pescia Romana 2004. La misura del Daspo sportivo è stata adottata su proposta dei carabinieri della stazione locale, che erano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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