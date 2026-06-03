Ciclone Harry stanziato un altro milione di euro a favore delle imprese colpite

Da messinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Siciliana ha stanziato un milione di euro aggiuntivi dal Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura per le imprese danneggiate dal ciclone Harry di gennaio. La somma si somma ai fondi già disponibili per sostenere le aziende colpite. La decisione mira a fornire supporto finanziario alle attività danneggiate dall’evento meteorologico. La nuova tranche di fondi sarà destinata alle imprese che hanno subito danni a causa del ciclone.

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La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Ciclone Harry in Sicilia: mareggiate e danni

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