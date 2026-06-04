Pescara soccorso in bilico | 35 lavoratori in agitazione per l’appalto

Notizia in breve

Venerdì mattina, 35 soccorritori sono rimasti in attesa di risposte mentre protestavano in strada per l’appalto del servizio. La loro agitazione nasce dalla scadenza del contratto, avvenuta il 30 giugno, e dalla mancanza di chiarimenti sulla loro posizione lavorativa. La Asl di Pescara non ha ancora fornito risposte alle richieste del sindacato e i lavoratori si trovano in una situazione di incertezza.