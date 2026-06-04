Pescara soccorso in bilico | 35 lavoratori in agitazione per l’appalto
Venerdì mattina, 35 soccorritori sono rimasti in attesa di risposte mentre protestavano in strada per l’appalto del servizio. La loro agitazione nasce dalla scadenza del contratto, avvenuta il 30 giugno, e dalla mancanza di chiarimenti sulla loro posizione lavorativa. La Asl di Pescara non ha ancora fornito risposte alle richieste del sindacato e i lavoratori si trovano in una situazione di incertezza.
Cosa rischiano concretamente i 35 soccorritori dopo la scadenza del 30 giugno?. Perché la Asl di Pescara non risponde alle richieste del sindacato?. Come influirà l'eventuale sciopero sulla continuità del soccorso territoriale?. Chi interverrà per mediare tra i lavoratori e l'azienda sanitaria?.? In Breve Contratto Cisa Emergenza in scadenza il 30 giugno prossimo. Filcams Cgil chiede intervento Prefetto tramite legge 14690. Attilio Petrella denuncia assenza di riscontri dalla Asl Pescara. Rischio sciopero per garantire continuità servizio soccorso territoriale. Oltre 35 lavoratori del servizio di soccorso in stato di agitazione a Pescara: incertezza per l’appalto Cisa Emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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