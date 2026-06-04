Filcams Cgil proclama lo stato di agitazione dei lavoratori Cisa Emergenza | Oltre 35 persone senza certezze

Oltre 35 lavoratori del servizio di trasporto ordinario con ambulanza, gestito dalla cooperativa Cisa Emergenza per la Asl di Pescara, sono senza certezze sul loro futuro. La Filcams Cgil di Pescara ha proclamato lo stato di agitazione, coinvolgendo le operatrici e gli operatori sanitari. La decisione arriva dopo che non sono stati forniti dettagli sulla continuità del servizio o sul loro impiego. La situazione riguarda il personale impiegato nel trasporto di emergenza e soccorritori.

La Filcams Cgil di Pescara ha proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto ordinario con ambulanza e soccorritori per conto della Asl di Pescara, attualmente gestito dalla cooperativa Cisa Emergenza.Secondo il sindacato, a meno di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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