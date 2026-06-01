Ferrovie del Sud Est ha deciso di rescindere l’appalto per i servizi di guardiania nelle stazioni ferroviarie, mettendo a rischio 35 posti di lavoro in Puglia. I lavoratori coinvolti sono impiegati in questo settore presso diverse stazioni della regione. La decisione riguarda le aziende che gestiscono il servizio e potrebbe portare a licenziamenti. Nessuna comunicazione ufficiale sulle modalità di eventuali soluzioni o ricollocamenti.

Tarantini Time Quotidiano Trentacinque lavoratori pugliesi impiegati nei servizi di guardiania delle stazioni ferroviarie rischiano di perdere il posto dopo la decisione di Ferrovie del Sud Est di interrompere il contratto di appalto con le aziende incaricate del servizio. Di questi, sette operano in provincia di Taranto, tra le stazioni di Taranto-Galeso e Martina Franca. A denunciare la situazione è la Filcams Cgil di Taranto, che parla di una scelta destinata ad avere pesanti ricadute occupazionali e sociali. I lavoratori interessati svolgono attività di vigilanza e controllo nelle ore notturne, occupandosi della sorveglianza delle infrastrutture ferroviarie, della prevenzione di atti vandalici e del monitoraggio delle aree di stazione, spesso situate lontano dai centri abitati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ferrovie del Sud Est rescinde l’appalto, a rischio 35 posti di lavoro in Puglia

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