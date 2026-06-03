Pescaiola da vivere il 6 giugno la grande festa che anticipa l' estate

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà la tredicesima edizione di “Pescaiola da Vivere”, organizzata da Confcommercio Arezzo. La manifestazione trasformerà il quartiere più popoloso della città in un grande spazio di festa, socialità e intrattenimento. La serata prevede musica, spettacoli e attività per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un'occasione per vivere il quartiere in modo nuovo prima dell'inizio dell’estate. L’evento si svolge dalle ore pomeridiane fino a tarda sera.