Pescaiola da vivere il 6 giugno la grande festa che anticipa l' estate
Sabato 6 giugno si terrà la tredicesima edizione di “Pescaiola da Vivere”, organizzata da Confcommercio Arezzo. La manifestazione trasformerà il quartiere più popoloso della città in un grande spazio di festa, socialità e intrattenimento. La serata prevede musica, spettacoli e attività per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un'occasione per vivere il quartiere in modo nuovo prima dell'inizio dell’estate. L’evento si svolge dalle ore pomeridiane fino a tarda sera.
Una lunga serata di festa, socialità e intrattenimento per vivere il quartiere in modo nuovo. Sabato 6 giugno torna “Pescaiola da Vivere”, la manifestazione promossa da Confcommercio Arezzo che da tredici edizioni anima uno dei quartieri più popolosi della città trasformandolo in un grande spazio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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