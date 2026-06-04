A Perugia si è tenuto un convegno dedicato all’artigianato, con focus su come gli oggetti riflettano legami tra persone e memoria. Durante l’evento, sono stati discussi aspetti dell’antropologia della vita materiale, analizzando il ruolo degli oggetti nella trasmissione di ricordi e tradizioni. Sono stati presentati studi e ricerche che evidenziano il valore simbolico e culturale dell’artigianato, senza approfondimenti su singoli soggetti o enti coinvolti.

PERUGIA – L’artigianato come chiave di lettura della relazione tra persone, oggetti e memoria. È questo il filo conduttore dell’intervento del professor Daniele Tarbuono, docente dell’Università degli Studi di Perugia, protagonista della seconda giornata di un convegno dedicato ai temi della cultura materiale e delle pratiche dell’abitare. Attraverso esempi etnografici e ricordi personali, Tarbuono ha poi illustrato come la memoria individuale e collettiva si incarni negli oggetti quotidiani. Tra i passaggi più significativi, il racconto di un orologio appartenuto al nonno, diventato simbolo di un legame familiare e di una storia più ampia legata al Novecento rurale italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. “Oggetti, memoria e artigianato: l’antropologia della vita materiale al centro del convegno a Perugia”

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