Perugia l’Università apre il dialogo tra arte e artigianato | il 3 e 4 giugno il convegno internazionale Soglie del fare

L’Università di Perugia organizza un convegno internazionale il 3 e 4 giugno intitolato “Soglie del fare”, dedicato al rapporto tra arte e artigianato. L’evento prevede due giornate di incontri e discussioni con esperti provenienti da vari paesi, focalizzandosi su temi come filosofia, creatività e pratiche artigianali. La manifestazione si inserisce in un percorso di approfondimento sulle connessioni tra le diverse modalità di espressione artistica e il lavoro manuale.

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Due giornate di confronto internazionale dedicate al rapporto tra arte, artigianato, filosofia e creatività contemporanea. L’Università degli Studi di Perugia si prepara ad accogliere il convegno internazionale “Soglie del fare. Tra arte e artigianato”, promosso dal Gruppo di Ricerca Arte e riconoscimento, in programma il 3 e 4 giugno 2026 presso l’Aula Tesi di Palazzo Florenzi, nel cuore del capoluogo umbro. L’iniziativa si presenta come uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama accademico e filosofico nazionale, grazie a un programma che intreccia discipline differenti, esperienze artistiche, riflessioni teoriche e testimonianze dirette di artigiani, studiosi e ricercatori provenienti da università italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, l’Università apre il dialogo tra arte e artigianato: il 3 e 4 giugno il convegno internazionale “Soglie del fare” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fabio Marcelli, tra arte medievale e ricerca umanistica: il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorsoIl docente dell’Università degli Studi di Perugia Fabio Marcelli sarà protagonista di un incontro live su Fast News Platform, dedicato al suo... Università di Perugia, inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOSAll'Università di Perugia, presso il Polo di ingegneria, è stato inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOS, nuova infrastruttura di ricerca...