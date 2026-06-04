A Perugia si sono incontrati il filosofo e l’artista, sottolineando che creare comporta anche distruggere. Secondo le loro parole, l’arte nasce dal nulla e, attraverso la distruzione, trova la sua rinascita. La discussione ha evidenziato come l’atto creativo possa trasformare le rovine in nuove forme. La riflessione si è concentrata sul rapporto tra distruzione e rinascita nel processo artistico.

A Perugia il confronto tra Andrea Emo e Anselm Kiefer: «Creare significa anche distruggere». «L’arte crea dal nulla e di questo nulla riesce ad assumere la forma». È una delle riflessioni centrali emerse dall’intervento di Carla Caputo, dottoranda in Storia e Trasmissione delle Eredità Culturali, che ha proposto una lettura originale del rapporto tra il filosofo Andrea Emo e l’artista tedesco Anselm Kiefer durante un incontro accademico dedicato al dialogo tra filosofia, arte e processi creativi. La relazione, intitolata “La forma del nulla: l’arte di Kiefer e l’estetica di Emo tra disfacimento e piacere”, ha affrontato uno dei temi più complessi e affascinanti della riflessione contemporanea: il rapporto tra creazione e distruzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. “L’arte nasce dal nulla e nelle rovine trova la propria rinascita”

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