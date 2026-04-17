Dal terremoto alla rinascita viaggio nel Belìce tra rovine e arte contemporanea

Il territorio del Belìce, colpito dal terremoto nel 1968, viene attraversato da un percorso che unisce memoria, arte e paesaggio. L'itinerario si snoda tra le rovine e le opere di arte contemporanea, offrendo una nuova prospettiva sui luoghi. L’obiettivo è mostrare come la regione abbia affrontato e superato il disastro naturale, riappropriandosi delle proprie radici attraverso interventi culturali.

Un itinerario che attraversa la memoria e arriva fino alla rinascita culturale. Il territorio del Belìce torna al centro di un’esperienza immersiva che mette insieme storia, arte e paesaggio proponendo una lettura nuova dei luoghi segnati dal terremoto del 1968. L’iniziativa, organizzata da.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Tra i ruderi del ’68 e il Cretto di Burri: viaggio nel Belìce con Beniamino Biondi Il ‘Sublime industriale’ in mostra: tra rovine, natura e fotografia contemporaneaUn’esposizione digitale che esplora l’incontro silenzioso tra archeologia industriale e paesaggio, nel programma Frameflow La fotografia come... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Post sisma, la rinascita a Muccia nei rintocchi della campana donata dal prof. Cesare Lami tornata a nuova vita; Barcellona, gli studenti del D’Alcontres-Balotta in visita a Gibellina; La campana di Lami Angelucci torna a suonare nel cuore di Muccia. Segno di rinascita a 10 anni dal sisma. Dal terremoto alla rinascita, viaggio nel Belìce tra rovine e arte contemporaneaUn itinerario che attraversa la memoria e arriva fino alla rinascita culturale. Il territorio del Belìce torna al centro di un’esperienza immersiva che mette insieme storia, arte e paesaggio ... agrigentonotizie.it Ex sindaco, a 58 anni dal terremoto il Belìce arranca e nessuno protestaOggi si assiste a un sentimento di rassegnazione tra i cittadini, nessuno più protesta come facevamo noi portando 1.500 cittadini del Belìce a Roma, manca lo sviluppo e la via più semplice è quella ... ansa.it Terremoto 1968, per la Valle del Belìce 16 milioni di euro - facebook.com facebook