Perugia e Shanghai | nasce un asse strategico tra arte e tecnologia

Una delegazione del distretto di Yangpu, noto per essere un centro di innovazione a Shanghai, ha visitato Perugia negli ultimi giorni. L’obiettivo era avviare un confronto tra le realtà economiche umbre e il polo cinese, con incontri e visite sul territorio. La visita si inserisce in un progetto di collaborazione tra le due regioni, con particolare attenzione ai settori dell’arte e della tecnologia.

Una delegazione governativa proveniente dal distretto di Yangpu, cuore pulsante dell’innovazione a Shanghai, ha trascorso diversi giorni a Perugia per avviare un dialogo strategico tra l’economia umbra e il polo cinese. L’incontro, che ha coinvolto accademia, industria e istituzioni, mira a consolidare una cooperazione strutturata capace di generare crescita reciproca tra i due territori. Il gruppo ufficiale guidato da Qin Liping ha portato con sé una rappresentanza tecnica di alto profilo, composta da figure chiave per lo sviluppo territoriale e la promozione degli investimenti, tra cui Zhao Peijun, Sun Hongbing, Gong Airu, Yang Mei e Pan Jie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia e Shanghai: nasce un asse strategico tra arte e tecnologia Notizie correlate Leggi anche: Tecnologia, spazio e industria. Urso in Turchia per rinsaldare l’asse tra Roma e Ankara Manutenzione delle strade, partono i lavori sull’asse strategico tra le statali 115 e 189Intervento del Libero consorzio comunale per migliorare i collegamenti tra fascia costiera e aree interne.