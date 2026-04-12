Ternana-Perugia 2-2 | gol ed emozioni Rossoverdi avanti poi la rimonta del Grifo

Nel match tra Ternana e Perugia, terminato con un punteggio di 2-2, sono stati segnati quattro gol che hanno regalato emozioni ai tifosi presenti. La partita si è svolta in un'atmosfera particolare, con la tifoseria rossoverde preoccupata per le sorti della squadra. La gara ha visto i padroni di casa prendere l'iniziativa inizialmente, prima che gli ospiti riuscissero a rimontare e a pareggiare nel corso dei novanta minuti.

Terni, 12 aprile 2026 – I quattro gol salvano la qualità di un derby giocato in una strana atmosfera dovuta alla forte preoccupazione della tifoseria rossoverde per il futuro del club. La Ternana compromette ancora una volta il risultato nel finale, questa volta dopo essere stata sul doppio vantaggio. La gara si sblocca a fine primo tempo con un colpo di testa di Capuano (sponda di Kerrigan) su pallone da calcio d’angolo. Nella ripresa c’è il raddoppio di Ferrante che sfrutta l’assist di Orellana con un gran sinistro rasoterra che si insacca a fil di palo. Il Perugia accorcia le distanze con Bacchin che sotto rete approfitta di un’amnesia della difesa rossoverde e perfeziona la rimonta con Montevago che batte D’Alterio su sponda di testa di Nepi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana-Perugia 2-2: gol ed emozioni. Rossoverdi avanti, poi la rimonta del Grifo Leggi anche: Ternana-Perugia, recuperati (quasi) tutti i rossoverdi. Delegazione in visita alla proprietà Rizzo Leggi anche: Ternana Women-Lazio 1-0, prima vittoria casalinga in Serie A per le rossoverdi: decide il gol di Giada Pellegrino Cimò