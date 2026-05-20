A Perugia, si registrano sviluppi importanti nel settore sportivo con l'avvicinarsi di decisioni che riguardano il futuro della squadra. Dopo settimane di attesa, il direttore generale ha formalizzato una proposta all’allenatore Giovanni Tedesco, portando un passo avanti nel processo di definizione della guida tecnica. Resta da attendere una risposta ufficiale, mentre si fa attenzione anche alle prossime mosse di altri protagonisti coinvolti nella situazione.

Adesso c’è anche l’offerta. Il dg Hernan Borras ieri ha presentato formalmente la proposta all’allenatore biancorosso Giovanni Tedesco. Di fatto ci sarebbe la stessa offerta (non certo faraonica) della passata stagione con il tecnico che potrebbe magari inserire un premio per gli obiettivi raggiunti e anche una figura di fiducia nell’organico. Lo staff potrebbe restare quello del finale dello scorso anno, con Gatti come vice allenatore e Sdringola come preparatore atletico. Tedesco potrebbe inserire all’interno del gruppo squadra un collaboratore tecnico. Tedesco starebbe pensando a suo fratello Salvatore. Il tecnico biancorosso, con molta probabilità, darà oggi una risposta positiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, piccoli passi avanti per il futuro. Tedesco, ora c’è l’offerta. Attesa per Gaucci

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