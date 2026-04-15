Carlos Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona! Machac vola ai quarti Sinner resta n1 al mondo

Carlos Alcaraz si è ritirato dall’ATP 500 di Barcellona 2026 prima della sua partita contro il ceco Tomas Machac, che si sarebbe dovuta giocare negli ottavi di finale. La decisione di interrompere la partecipazione è stata comunicata prima dell’incontro. Nel torneo, Machac ha avanzato ai quarti di finale, mentre Sinner mantiene la posizione di numero uno al mondo.

Carlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto disputare contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse spagnolo ha dato forfait per un fastidioso problema al polso destro già riscontrato nei giorni scorsi ed in particolare nel corso del suo match d’esordio sulla terra rossa catalana vinto nettamente ieri per 6-4 6-2 sul finlandese Otto Virtanen. “ Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente “, aveva dichiarato il 22enne murciano al termine della partita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona! Machac vola ai quarti, Sinner resta n.1 al mondo

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