Sinner si ritira dal doppio a Monte-Carlo | Andreozzi e Guinard ai quarti per walkover

Un giocatore italiano si è ritirato dal torneo di doppio a Monte-Carlo, consentendo ai suoi avversari di avanzare direttamente ai quarti di finale. La decisione è stata presa per potersi concentrare sugli ottavi di finale del singolare. Con questa scelta, gli avversari hanno ottenuto un passaggio diretto nel tabellone di doppio, mentre l'azzurro e il suo compagno si sono ritirati durante la competizione.

L’azzurro e Zizou Bergs lasciano il torneo di doppio per concentrarsi sugli ottavi di finale del singolare. Il Masters 1000 in diretta su Sky Sport e NOW. Jannik Sinner non disputerà il match degli ottavi di finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista italiano e il belga Zizou Bergs hanno infatti deciso di ritirarsi dalla competizione, rinunciando alla sfida contro la coppia composta dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. Il forfait consente ad Andreozzi e Guinard di accedere direttamente ai quarti di finale grazie al walkover. La scelta è legata agli impegni nel tabellone di singolare, dove sia Sinner sia Bergs saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sinner infaticabile: si allena già a Monte Carlo, e giocherà pure il torneo di doppioSinner si sta già allenando a Monte Carlo, dove la prossima settimana proverà a vincere il titolo per la prima volta.

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BERRETTINI- FONSECA CHE SFIDA A MONTE-CARLO! Il giovane fenomeno brasiliano Joao Fonseca supera Arthur Rinderknech in una battaglia di tre set (7-5, 4-6, 6-3) e vola agli ottavi di finale del Masters 1000. Sulla sua rotta c'è il nostro - facebook.com facebook

Rimonta CLA MO RO SA di Zverev Sascha va sotto 2-5 nel terzo set ma infila 5 giochi consecutivi e si salva nella giornata degli upset a Monte-Carlo Affronterà Zizou Bergs nel terzo turno @BMWItalia x.com