Un uomo è stato arrestato a Perugia dopo aver minacciato una novenaria con un coltello. Secondo quanto ricostruito, è riuscito a entrare nella casa della vicina forzando una porta. Durante l’aggressione nel bagno, ha estratto l’arma e ha minacciato la donna, che ha richiesto aiuto. La donna è riuscita a mettersi in salvo e chiamare le forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo poco dopo.

Come ha fatto l'uomo a entrare nella casa della vicina?. Cosa è successo esattamente durante l'aggressione nel bagno?. Perché le autorità hanno ritenuto necessario l'arresto immediato?. Quali prove hanno permesso di identificare con precisione l'aggressore?.? In Breve L'uomo ha sottratto circa 600 euro dalla borsa della vittima.. L'aggressione è avvenuta lo scorso marzo a Ponte San Giovanni.. L'arresto è stato motivato dal rischio di reiterazione del reato.. L'indagato ha minacciato la donna con un coltello durante il furto.. Un 38enne arrestato a Perugia per una rapina avvenuta a Ponte San Giovanni lo scorso marzo. Un uomo di 38 anni è finito in manette giovedì mattina a Perugia dopo essere stato accusato di rapina aggravata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, arrestato l’uomo che minacciò una novenaria con un coltello

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