Un uomo è stato arrestato a Martina Franca poco dopo aver rapinato un minorenne con un coltello. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente, rintracciando il sospettato in breve tempo. Al momento del fermo, l’uomo si trovava in un'area pubblica vicino al luogo della rapina. La vittima aveva riferito di essere stata aggredita poco prima, e i militari hanno immediatamente avviato le ricerche.

? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a rintracciare l'uomo in pochi minuti?. Dove si trovava esattamente il rapinatore al momento del sequestro?. Cosa è stato rinvenuto durante la perquisizione personale del sospettato?. Quali misure adotteranno le autorità per proteggere i minori nel centro?.? In Breve L'arma bianca è stata sequestrata dai Carabinieri dopo una perquisizione personale.. L'USIC Puglia ha lodato la professionalità della Compagnia di Martina Franca.. L'indiziato è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale.. L'intervento ha coinvolto la collaborazione tra Carabinieri e Commissariato di Pubblica Sicurezza.. Rapina con coltello nel centro storico di Martina Franca: minorenne derubato e uomo arrestato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martina Franca: arrestato uomo che ha rapinato un minorenne col coltello

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18 GENNAIO 2026 MARTINA FRANCA TA INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI, BLOCCATI DUE SOSPETTI RAPINATOR

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