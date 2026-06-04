Perturbazione sull’Italia | tornano piogge e temporali ecco le zone più colpite subito

Una perturbazione in arrivo dall'Europa porta piogge e temporali su diverse aree dell’Italia. Giovedì si prevede un peggioramento al Nord, mentre venerdì i fenomeni si sposteranno verso le regioni centrali e lungo la costa adriatica. Le zone meridionali manterranno condizioni di tempo più stabile e soleggiato. Le temperature sono in lieve aumento nelle aree non interessate dai temporali.

Roma - Giovedì peggiora al Nord, venerdì fenomeni verso Centro e Adriatico: sole più presente al Sud, temperature in lieve aumento altrove nel corso della giornata odierna. Una nuova perturbazione è pronta a interessare parte dell’Italia, riportando piogge e temporali soprattutto sulle regioni settentrionali. Il peggioramento entrerà in azione nella giornata di giovedì, dopo una prima fase ancora caratterizzata da schiarite, velature e tempo in prevalenza asciutto su molte zone del Paese. I primi segnali del cambiamento arriveranno sulle Alpi centro-occidentali, dove la nuvolosità tenderà ad aumentare già dalla mattinata. Dal pomeriggio sono attese le prime precipitazioni su Valle d’Aosta, alto Piemonte e settori alpini della Lombardia, con fenomeni in intensificazione verso sera. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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METEO: TORNANO FORTI PIOGGE E TEMPORALI DALL'ATLANTICO SULL'ITALIA! PAUSA DAL CALDO - ANALISI

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