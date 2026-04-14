Temporali e piogge allerta maltempo sull’Italia | le regioni più colpite

L’Italia si trova nuovamente sotto l’effetto di temporali e piogge intense, con la Protezione Civile che ha emesso un’allerta gialla per varie regioni nel giorno di martedì 14 aprile 2026. Dopo un periodo di tempo più stabile, le condizioni meteorologiche si sono aggravate, portando precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi in alcune zone del Paese. Le autorità monitorano attentamente la situazione e consigliano attenzione alle possibili criticità.

L’ Italia torna a fare i conti con il maltempo dopo una fase più stabile, e per oggi, martedì 14 aprile 2026, la Protezione Civile ha diffuso un’ allerta gialla su diverse aree del Paese. Nel dettaglio, la criticità ordinaria per rischio temporali riguarda settori di Basilicata, Campania e Puglia, mentre il Dipartimento segnala allerta gialla anche in Umbria, Molise, Sicilia e in porzioni di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo. Il peggioramento è legato a una fase instabile che sta insistendo soprattutto sul Centro-Sud, con precipitazioni, rovesci e locali temporali. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i fenomeni più attivi si concentrano tra zone interne e versanti adriatici, mentre al Sud e sulle Isole il quadro resta variabile e a tratti agitato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

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Il maltempo continuerà anche domani. Martedì 14 aprile sarà una giornata molto instabile, con piogge e temporali su molte zone d’Italia. Nella notte ancora rovesci su Toscana, soprattutto coste, Sardegna centro-occidentale, Piemonte meridionale, Lombardia x.com