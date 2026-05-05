Maltempo doppia allerta a Como e in Lombardia | temporali forti ecco le zone più colpite

Il maltempo ha portato una doppia allerta gialla in Lombardia, inclusa la zona di Como, a causa di temporali intensi e rischio idrogeologico. Tra il 5 e il 6 maggio, le condizioni meteo sono previste in peggioramento, con fenomeni diffusi e di intensità variabile. La protezione civile ha emesso le allerte per le aree più a rischio, invitando alla prudenza e monitorando costantemente la situazione.

Doppia allerta meteo gialla della protezione civile a Como e in tutta la Lombardia per rischio idrogeologico e temporali: tra oggi, 5 maggio, e domani, 6 maggio, il quadro è destinato a peggiorare, con fenomeni diffusi e a tratti intensi.Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Temporali forti e vento di burrasca, l’allerta meteo scuote l’Emilia Romagna: ecco le zone colpiteBologna, 5 maggio 2026 – Continua il maltempo in Emilia Romagna causato dalla perturbazione atlantica che arriva dall’Europa Occidentale. Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 aprile in Molise per rischio temporali: le zone colpiteGli effetti di un fronte perturbato portano nuovo maltempo in alcune regioni dell'Italia. Altri aggiornamenti Si parla di: Meteo allerta piogge e grandine | rischio accumuli fino a 150 mm. Maltempo, diluvio a Massa e Carrara: 100 millimetri in poche ore. Ambulanza bloccata, arrivano i pompieriArrighi: L'arrivo di un'altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari. Allerta meteo fino a mezzanotte ... lanazione.it Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi 5 maggio 2026 per temporali in Toscana: le zone colpiteTorna il maltempo sull’Italia e tornano temporali e nubifragi su molte regioni. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e g ... fanpage.it