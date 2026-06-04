Una perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Italia, portando nubifragi e piogge intense nelle prossime ore. La vasta depressione proveniente dall’Atlantico si estende fino all’Europa e coinvolge anche la nostra regione, causando condizioni meteorologiche avverse. Dopo questa fase di maltempo, il weekend dovrebbe portare un miglioramento con sole e tempo stabile.

La vasta circolazione depressionaria presente sull'Atlantico si allunga fin sull'Europa con una perturbazione che nelle prossime ore sfiora l'Italia. Secondo il Centro Meteo Italiano, la giornata di oggi vedrà condizioni di tempo per lo più asciutte da Nord a Sud ma con nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali. Un fronte instabile che entro la serata porterà un peggioramento meteo prima al Nord-Ovest e poi al Nord-Est con piogge, temporali e locali nubifragi. Domani instabilità anche sulle regioni centrali, specie zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche al Nord soprattutto sul Triveneto. Per il primo weekend di giugno è prevista l'espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo occidentale con tempo più stabile e soleggiato, al netto di qualche fenomeno di stampo pomeridiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Perturbazione atlantica in arrivo con nubifragi. Poi il weekend porta il sole

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