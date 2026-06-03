A Milano e in Lombardia il cielo è sereno e il sole splende, offrendo una pausa ai temporali dei giorni scorsi. Tuttavia, è prevista una nuova perturbazione che interesserà la regione nelle prossime ore. La tregua dal maltempo durerà fino all'arrivo della nuova perturbazione, che porterà pioggia e maltempo nelle aree interessate. Non sono stati segnalati danni o situazioni di emergenza legate alle condizioni meteorologiche attuali.

Un mercoledì di sole e cielo sereno regala una temporanea tregua a Milano e all'intera Lombardia, dopo i recenti temporali. Un campo di alte pressioni sta infatti abbracciando la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato per quasi tutta la giornata. Tuttavia, gli esperti avvertono: si tratta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggiaDomenica 29 marzo l’Italia ha beneficiato di una breve pausa dal maltempo, con condizioni meteorologiche più stabili rispetto ai giorni precedenti.

Il ponte del Primo Maggio splende di sole: temperature in rialzo, ma c’è una data per il ritorno del maltempoIl ponte del Primo Maggio si presenta con giornate soleggiate e temperature in aumento su tutta l’Emilia Romagna.

Temi più discussi: Tregua dal maltempo a Milano: splende il sole ma è in arrivo una nuova perturbazione; Tregua dal maltempo il 2 giugno, da mercoledì nuovo peggioramento e allerta per temporali; ??Tregua dal caldo: arrivano (per poco) temporali e grandine; Temporali, vento e grandine si abbattono sul Trentino: prima tregua dal caldo afoso.

Tregua dal maltempo a Milano: splende il sole ma è in arrivo una nuova perturbazioneGià da giovedì sera e fino alla mattinata di venerdì, è atteso un nuovo passaggio instabile con temporali diffusi e localmente intensi che colpiranno Milano e la provincia. Questo nuovo fronte ... milanotoday.it

(Adnkronos) - Dopo 48 ore di maltempo estremo con oltre 250 mm di pioggia in alcune aree del Paese, l’Italia si prepara a un graduale miglioramento meteo. Il weekend porterà una tregua con sole e temperature in aumento, soprattutto saba #Initalia #Meteo x.com

Maltempo sull'Italia, ecco i temporali dopo la mini tregua: le previsioni meteoUna mini tregua, poi di nuovo pioggia e temporali sull'Italia. Dopo una breve pausa, spiegano gli esperti nelle previsioni meteo di oggi domenica 10 maggio e per i giorni a venire, il tempo è previsto ... adnkronos.com