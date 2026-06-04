Personale educativo sono 621 i posti disponibili dopo la mobilità Il numero maggiore in Veneto TABELLE UIL Scuola

Sono stati pubblicati oggi gli esiti della mobilità provinciale e interprovinciale per il personale educativo. Dopo le assegnazioni, risultano disponibili 621 posti in totale, con il numero più alto in Veneto. La UIL Scuola ha diffuso le tabelle che mostrano i residui di posti per ogni provincia.

Pubblicati gli esiti della mobilità provinciale e interprovinciale oggi 4 giugno, la UIL Scuola ha elaborato le tabelle con i posti disponibili per provincia residui. La UIL Scuola mette a disposizione il prospetto dei posti rimasti disponibili dopo i movimenti. Le maggiori disponibilità si registrano in Veneto (161 posti), Piemonte (68), Lombardia (67), Toscana (45) e Sardegna (44). Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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