Organici personale educativo calano gli alunni calano i posti Ministero garantisce su esuberi ma Uil avverte | Non solo numeri problemi strutturali
Il 27 maggio si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sulla dotazione organica del personale educativo. Durante l’incontro, è stato confermato che il numero di alunni, i posti disponibili e il personale in organico sono in calo. Il Ministero ha assicurato che ci saranno misure per gestire eventuali esuberi, ma la Uil ha evidenziato che il problema riguarda anche questioni strutturali oltre ai numeri.
Il 27 maggio si è tenuto l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali dedicato alla dotazione organica del personale educativo. Sul tavolo, i numeri per l’anno scolastico 202627 e lo stato di salute di una categoria spesso ai margini del dibattito pubblico: quella che lavora nei convitti nazionali e negli educandati statali. Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione durante la riunione, per il prossimo anno scolastico gli alunni delle strutture convittuali risultano 34.783, a fronte di una dotazione organica di 2.224 posti per il personale educativo. Il confronto con l’anno in corso (202526) evidenzia una flessione su entrambi i fronti: allora gli studenti erano 35. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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