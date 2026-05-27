Organici personale educativo calano gli alunni calano i posti Ministero garantisce su esuberi ma Uil avverte | Non solo numeri problemi strutturali

Notizia in breve

Il 27 maggio si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sulla dotazione organica del personale educativo. Durante l’incontro, è stato confermato che il numero di alunni, i posti disponibili e il personale in organico sono in calo. Il Ministero ha assicurato che ci saranno misure per gestire eventuali esuberi, ma la Uil ha evidenziato che il problema riguarda anche questioni strutturali oltre ai numeri.