Perso di vista pochi secondi poi il dramma | bimbo cade dalla finestra in Italia

Notizia in breve

Un bambino è caduto da una finestra in Italia dopo essere stato visto pochi secondi senza supervisione. La caduta ha causato ferite che hanno richiesto interventi medici. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente. La famiglia non era presente al momento. Sono in corso verifiche sulla sicurezza degli ambienti domestici e sulle misure di prevenzione adottate.