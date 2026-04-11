Nelle ultime ore si sono verificati due incidenti in diverse abitazioni italiane, entrambi coinvolgendo bambini molto piccoli. In entrambi i casi, un bambino di 18 mesi è caduto da una finestra, senza che siano ancora chiare le cause o le circostanze precise. Le autorità stanno indagando sugli eventi, che si sono verificati a breve distanza nel tempo e nello stesso Paese.

Due gravi episodi, avvenuti a distanza di poche ore, riportano l’attenzione sui rischi domestici che coinvolgono i più piccoli. Un bambino di 18 mesi è ricoverato in condizioni critiche a Roma dopo una caduta nel Viterbese, mentre a Bologna un altro bimbo, di poco più di un anno, non ce l’ha fatta dopo un incidente simile. Civita Castellana, bambino in terapia intensiva al Gemelli. Il primo episodio è avvenuto a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove un bambino di circa un anno e mezzo è caduto dalla finestra di un’abitazione. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma in Italia, è successo di nuovo: bimbo di 18 mesi cade dalla finestra

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